DEAŞ şüphelisi 7 kişi hakim karşısına çıkartıldı

Afyonkarahisar’da gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi 7 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkartıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütü yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenen operasyonla 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Irak uyruklu H.A.J., M.H.A., S.S.J.A., N.Z.M.E.A.R. ve A.B.A.A.H. ile Suriye uyruklu A.E. ve A.F. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkartıldı.

