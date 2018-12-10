DEAŞ şüphelisi 9 Iraklı, adliyede

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)- YOZGAT'ta, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından sürdürülen, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Irak uyruklu 9 kişinin, Yozgat Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemleri tamamlandı.

Bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Irak uyruklu Y.M, F.J, A.Z, M.A, T.A, Q.A, H.M, O.A. ve S.I. isimli 9 kişi, Yozgat Adalet Sarayı'na götürüldü.

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