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DEAŞ şüphelisi çift tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 15:36 | Son Güncelleme

Bolu'da, polisin düzenlediği operasyonla kaldıkları evde yakalanan DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu çift tutuklandı.

Bolu'da, polisin düzenlediği operasyonla kaldıkları evde yakalanan DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu çift tutuklandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kentte DEAŞ üyesi bir çiftin yaşadığını tespit etti. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu Wusay Shibab H. (23) ve eşi İsra Ziyad K. (21) ve gözaltına aldı. Evde çok sayıda örgütsel dokümanla yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 4 gün süren sorgunun ardından işlemleri tamamlanan DEAŞ?lı çift, adliyeye sevk edildi. Wusay Shibab H. ve eşi İsra Ziyad K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
DEAŞ şüphelisi çiftin Türkiye?de irtibatlı olduğu kişilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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