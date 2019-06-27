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DEAŞ şüphelisi serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 11:43 | Son Güncelleme

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Irak uyruklu şahıs savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda terör örgütü DEAŞ’a yönelik olarak İlkadım ilçesinde 3 gün önce bir eve operasyon düzenledi.

DEAŞ şüphelisi serbest

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Irak uyruklu şahıs savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda terör örgütü DEAŞ’a yönelik olarak İlkadım ilçesinde 3 gün önce bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu A.A.R.R. (25) gözaltına alındı.
TEM Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan A.A.R.R. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Iraklı DEAŞ şüphelisi serbest bırakılırken, TEM polisi tarafından sınır dışı edilmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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