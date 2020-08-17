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DEAŞ şüphelisinin bomba hazırlarken fotoğrafları ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 16:37 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sansasyonel eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ şüphelisinin bomba hazırladığı sırada çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

DEAŞ şüphelisinin bomba hazırlarken fotoğrafları ortaya çıktı!

Eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi M.A.'nın cep telefonunda yapılan incelemede, şüphelinin maskeli olarak bomba hazırladığı sırada çekilmiş fotoğrafları bulundu.

Temmuz ve Ağustos aylarında İnegöl ilçesinde 5 yerin kundaklanmasından yola çıkan güvenlik güçleri, 15 gün boyunca 2 kilometrelik bir alanda bulunan kameraları inceleme altına almış ve ardından düzenlenen operasyonla M.A.'yı yakalamıştı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelisiyle bağlantılı 5 kişi daha gözaltına alınmıştı. (İHA)

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