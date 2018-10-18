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"DEAŞ, Suriye'de ABD ve Avrupa vatandaşlarını esir aldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 16:50 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - “Teröristler Fırat'ın güneyinde ABD ve Avrupa vatandaşlarını esir aldı. Toplam 700 kişiyi esir aldılar ve 10 kişiyi idam ettiler" - “Fırat'ın doğusunda ne olduğunu kimse bilmiyor, orada hala DEAŞ güçleri var. DEAŞ, ABD’nin Fırat boyunca kontrol ettiği bölgelerde varlığını artırdı" - "(İdlib) Türk ortaklarımızın sorumluluklarını yerine getirdiğini görüyoruz. Türkiye terörizmle sert ve etkin bir şekilde mücadele ediyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör örgütü DEAŞ’ın, ABD’nin Fırat boyunca kontrol ettiği bölgelerde varlığını artırdığını belirterek, "Teröristler Fırat'ın güneyinde ABD ve Avrupa vatandaşlarını esir aldı. Toplam 700 kişiyi esir aldılar ve 10 kişiyi idam ettiler.” dedi.

Putin, Soçi’de düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında Suriye’deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye’de ABD tarafından kontrol edilen bölgelerde yaşanan sorunlara işaret eden Putin, “Fırat'ın doğusunda ne olduğunu kimse bilmiyor, orada hala DEAŞ güçleri var. DEAŞ, ABD’nin Fırat boyunca kontrol ettiği bölgelerde varlığını artırdı.” dedi.

DEAŞ’lı teröristlerin bölgede esir aldığı insanları idam etmeye başladığını belirten Putin, “Teröristler Fırat'ın güneyinde ABD ve Avrupa vatandaşlarını esir aldı. Toplam 700 kişiyi esir aldılar ve 10 kişiyi idam ettiler. Herkes sessiz, sanki hiçbir şey olmamış gibi bir sessizlik var.” diye konuştu.

Putin, ABD’nin bölgeye ilişkin hedeflerini yerine getiremediğine dikkati çekti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin Suriye’de terör örgütü PYD/PKK'ya dayanarak kontrol ettiği bölgeye işaret ederek burada çok sayıda sorunun devam ettiğini vurguladı.

Türkiye’nin İdlib’de başarılı çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Putin, şunları kaydetti:

“Soçi mutabakatı çerçevesinde İdlib’deki süreç henüz tamamlanmadı. Ancak Türk ortaklarımızın sorumluluklarını yerine getirdiğini görüyoruz. Hatta bölgeye askeri bir hastane bile kurdular. Türkiye terörizmle sert ve etkin bir şekilde mücadele ediyor.”

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DEAŞ İdlib putin Rusya Suriye

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