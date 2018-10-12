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DEAŞ tehdidi Kerkük'te bir köyü boşalttırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 14:40 | Son Güncelleme

Irak'ın Kerkük vilayetinde ve 300 hanenin yer aldığı bir köy, terör örgütü DEAŞ'ın tehdidi nedeniyle tamamen boşaltıldı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde yaklaşık 1 yıl önce terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan ve 300 ailenin ikamet ettiği köy, örgütün tehditleri nedeniyle tekrar boşaltıldı.

Irak'taki yerel medyaya konuşan Kerkük İl Meclisi Arap Listesi Üyesi Muhammed Garib, güvenlik güçleri tarafından bir yıl önce geri alınan Kerkük'ün Abbasi kasabasına bağlı Garib el-Aliya köyündeki halkın tamamının evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Köylülerin evlerini neden terk ettiklerine de değinen Garib, son zamanlarda DEAŞ'ın bölgede artan eylemleri ve saldırı tehditlerini gösterdi.

Havice ilçesine bağlı Abbasi kasabasında güvenlik durumunun iyiye doğru gitmediğini dile getiren Garib, federal polis güçlerinin bölgede konuşlanmasını talep ettiklerini söyledi.

Garib, söz konusu köylülerin nereye sığındığı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, Ekim 2017'de DEAŞ'ın son kalelerinden olan Havice ve ona bağlı Zap, Abbasi, Reşad ile Riyaz kasabasını 3 yıldan uzun bir süre sonra geri alabilmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının sona erdiğini ilan etse de, özellikle Kerkük, Diyala, Salahaddin ile Musul vilayetlerinin kırsal ve çöl bölgelerinde teröristlerin köylülere yönelik saldırıları zaman zaman meydana geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak Kerkük

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