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DEAŞ terör örgütü mensubu 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 08:49 | Son Güncelleme

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütlerinin eylem yapma ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında DEAŞ terör örgütüne mensup 3 şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 08.08.2019 tarihinde yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütü DEAŞ’a mensup olduğu tespit edilen M.E., Y.A.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütlerinin eylem yapma ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında DEAŞ terör örgütüne mensup 3 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 08.08.2019 tarihinde yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütü DEAŞ’a mensup olduğu tespit edilen M.E., Y.A. ve S.T. isimli 3 şahsı yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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