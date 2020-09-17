DEAŞ terör örgütü üyesi 16 kişi yakalandı

Ankara’da Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 16 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’da Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda Irak uyruklu 19 kişinin DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edildi. Yapılan tespitler neticesinde bugün gerçekleştirilen operasyonda 16 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

