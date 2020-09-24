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DEAŞ üyeleri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 17:10 | Son Güncelleme

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Düzce’de DEAŞ’a mensup kişilere yönelik geçtiğimiz günlerde şafak operasyonu düzenlendi.

DEAŞ üyeleri tutuklandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Düzce’de DEAŞ’a mensup kişilere yönelik geçtiğimiz günlerde şafak operasyonu düzenlendi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon ile gözaltına alınan örgütün sözde bombacısı ve şeyhi ile birlikte toplam 6 kişi emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilmişti. Mahkemede yapılan sorgularının ardından 6 kişi tutuklanarak Çilimli Cezaevine sevk edildi.

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