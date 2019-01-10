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DEAŞ üyelerinin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 14:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşüne saldırı planlayan DEAŞ'lıların da aralarında bulunduğu biri firari, 3'ü başka suçtan tutuklu 26 sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla başlattığı yürüyüşe saldırı planlayan DEAŞ'lıların da aralarında bulunduğu biri firari, 3'ü başka suçtan tutuklu 26 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, başka suçtan tutuklu sanık Ali Merttaş ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu yargılanan Emre Emre ve Ahmet Kaştaş ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Savcının mütalaasında, bazı sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istemesinin ardından mahkeme başkanı tarafından söz verilen, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşü hedef alan saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında başka bir dosyadan yargılanan sanık Emre Emre, terör örgütü DEAŞ ile ilgili bulunmadığını öne sürerek, beraatini istedi.

Aynı zamanda, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşü hedef alan saldırı girişimi davasından yargılanan sanık Ali Merttaş ile diğer sanıklar ise esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Firari sanık Mustafa Kılıçlı'nın dosyasının tefrik edilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık ve avukatların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 30 Ocak'a erteledi.

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen Oğuzhan Korkmaz, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de organizasyon güzergahında yakalanmıştı. Korkmaz ile bağlantılı kişilere yönelik genişletilen soruşturmada, Kayseri ve Kocaeli'de 14 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, terör örgütü DEAŞ'ın "sözde emiri" olduğu belirtilen Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın dosyasını ayırdı. Haklarında, "anayasayı ihlal etmek" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla açılan davanın görülmesine 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

"Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 11 kişi hakkında dava açılmış, sanıklarla irtibatlı ve başka dosyalardan yargılanan 15 sanığın dosyasının da bu davayla birleştirilmesiyle sanık sayısı 26'ya çıkmıştı.

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