DEAŞ üyelerinin yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla başlattığı yürüyüşe saldırı planlayan DEAŞ'lıların da aralarında bulunduğu biri firari, 3'ü başka suçtan tutuklu 26 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, başka suçtan tutuklu sanık Ali Merttaş ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu yargılanan Emre Emre ve Ahmet Kaştaş ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Savcının mütalaasında, bazı sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istemesinin ardından mahkeme başkanı tarafından söz verilen, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşü hedef alan saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında başka bir dosyadan yargılanan sanık Emre Emre, terör örgütü DEAŞ ile ilgili bulunmadığını öne sürerek, beraatini istedi.