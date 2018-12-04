DEAŞ üyesi 2 kardeş, Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)- SURİYE'den kaçak yollarla Hatay'ın Altınözü ilçesine geçmeye çalışan, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 erkek kardeş yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan F.F. ve kardeşi F.F.'yi yakaladı. Gözaltına alınan iki kardeşin 2014 yılında eşleri ve çocuklarıyla birlikte kaçak yollarla Suriye'ye gidip terör örgütü DEAŞ'a katıldığı belirlendi.

Şüphelilerin 2017'de ailelerini Türkiye'ye gönderdiği, kendilerinin ise örgüt içinde faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya çıktı. 2 kardeş, yapılan sorgularının ardından sevk edildikleri Altınözü Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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