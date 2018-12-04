HABER

DEAŞ üyesi 2 kardeş, Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 15:48 | Son Güncelleme

SURİYE'den kaçak yollarla Hatay'ın Altınözü ilçesine geçmeye çalışan, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 erkek kardeş yakalandı.

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)- SURİYE'den kaçak yollarla Hatay'ın Altınözü ilçesine geçmeye çalışan, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 erkek kardeş yakalandı. Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan F.F. ve kardeşi F.F.'yi yakaladı. Gözaltına alınan iki kardeşin 2014 yılında eşleri ve çocuklarıyla birlikte kaçak yollarla Suriye'ye gidip terör örgütü DEAŞ'a katıldığı belirlendi. Şüphelilerin 2017'de ailelerini Türkiye'ye gönderdiği, kendilerinin ise örgüt içinde faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya çıktı. 2 kardeş, yapılan sorgularının ardından sevk edildikleri Altınözü Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak içinHamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak için
Yolun karşısına geçerken otomobil çarptıYolun karşısına geçerken otomobil çarptı
Gören telefona sarılıyor! 'Birçoğu ilk kez bakıyor' Gören telefona sarılıyor! 'Birçoğu ilk kez bakıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Akılalmaz 'yasak aşk' hikayesi! Komşusu babası, patronu ağabeyi çıktı!

Akılalmaz 'yasak aşk' hikayesi! Komşusu babası, patronu ağabeyi çıktı!

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 metrelik orkinos ve kılıç balığını gören telefona sarılıyor

Gören telefona sarılıyor! 'Birçoğu ilk kez bakıyor'

Ormanda karşısına çıktı! Gece boyunca...

Ormanda karşısına çıktı! Gece boyunca...

Fotoğraf çekmek için gitti, bu kareyi bakın nasıl değiştirdi

Fotoğraf çekmek için gitti, bu kareyi bakın nasıl değiştirdi

İlk günkü ihtişamıyla hala ayakta! Sadece 1 günde inşa edildi

İlk günkü ihtişamıyla hala ayakta! Sadece 1 günde inşa edildi

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

TIR, kırmızı ışıktaki araçları böyle biçti

Araçları böyle biçti! O anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.