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DEAŞ üyesi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 15:16 | Son Güncelleme

Kilis’te DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaşayan yabancı uyruklu R.A.’nın (32) Suriye’deki çatışma bölgeleriyle irtibat halinde olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Kilis’te DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaşayan yabancı uyruklu R.A.’nın (32) Suriye’deki çatışma bölgeleriyle irtibat halinde olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan R.A., Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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