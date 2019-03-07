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"DEAŞ ve aşırıcılıkla mücadelenin bitmesine çok var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 22:47 | Son Güncelleme

CENTCOM Komutanı Orgeneral Joseph Votel: "Bir zamanlar kontrol ettikleri 34 bin mil karelik alan sadece 1 mil kareye düşürüldü. Fiziksel halifeliğin elindeki toprakları azaltmak önemli bir askeri başarı ama DEAŞ ve şiddet yanlısı aşırıcılıkla mücadelenin bitmesine çok var ve misyonumuz aynen devam ediyor" - "(Suriye'de) Menfaatlerimizi korumak ve sahadaki misyonumuzu devam ettirmek için belirli bir güç bırakacağız" - "Taliban ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasındaki uzlaşmanın amacına doğru gitmesi için daha yapılacak çok şey var"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, "Bir zamanlar kontrol ettikleri 34 bin mil karelik alanın sadece 1 mil kareye düşürüldü. Fiziksel halifeliğin elindeki toprakları azaltmak önemli bir askeri başarı ama DEAŞ ve şiddet yanlısı aşırıcılıkla mücadelenin bitmesine çok var ve misyonumuz aynen devam ediyor." dedi.

Orgeneral Votel, ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Thomas Waldhauser ve Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kathryn Wheelbarger ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde soruları yanıtladı.

Irak ve Suriye'deki DEAŞ karşıtı operasyonlara yönelik değerlendirmelerde bulunan Votel, DEAŞ'ın elindeki toprakların büyük bir kısmının geri alındığını ancak mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Votel, "Bir zamanlar kontrol ettikleri 34 bin mil karelik (88 bin kilometrekare) alan sadece 1 mil kareye (2,5 kilometrekare) düşürüldü. Fiziksel halifeliğin elindeki toprakları azaltmak önemli bir askeri başarı ama DEAŞ ve şiddet yanlısı aşırıcılıkla mücadelenin bitmesine daha çok var ve misyonumuz aynen devam ediyor." ifadesini kullandı.

DEAŞ mensuplarının ellerindeki son belde Bagoz'da da teslim olduğunu hatırlatan Votel, bunun örgüt üyelerinin ailelerini ve savaşma kabiliyetlerini korumak için aldıkları hesaplanmış bir karar olduğunu söyledi.

Votel sahadaki ABD askerlerinin, ele geçirilen DEAŞ üyelerinin halen pişman olmadıklarını gözlemlediklerini dile getirdi.

Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda Suriye'den çekilme sürecine devam edeceklerinin altını çizen Votel, "Menfaatlerimizi korumak ve sahadaki misyonumuzu devam ettirmek için belirli bir güç bırakacağız." diye konuştu.

- Afganistan'daki gelişmeler

Trump'ın Afganistan'a yönelik Güney Asya Stratejisi'nin devam ettiğine işaret eden Votel, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban'la görüşmesinde ilerleme kaydetmek için bir yol bulunduğunu belirtti.

Taliban'la uzlaşma olsa da ABD'nin Afganistan'da terör örgütlerine karşı tek taraflı saldırılarının devam edeceğini ifade eden Votel, "Taliban ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasındaki uzlaşmanın amacına doğru gitmesi için daha yapılacak çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump, geçen hafta Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la mücadeleyi kazandıklarını belirterek, "DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 100'ünü geri aldık." demişti.

Trump, 20 Aralık 2018'de, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi konusunda da "Orada olmamızın tek nedeni DEAŞ'tı ve DEAŞ'ı yendik." açıklaması yapmıştı.

DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 99'unu aldıklarını belirten Trump, son olarak 16 Şubat'taki açıklamasında "Suriye hakkında 24 saat içinde harika haberler vereceğim." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
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