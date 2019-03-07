"DEAŞ ve aşırıcılıkla mücadelenin bitmesine çok var"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, "Bir zamanlar kontrol ettikleri 34 bin mil karelik alanın sadece 1 mil kareye düşürüldü. Fiziksel halifeliğin elindeki toprakları azaltmak önemli bir askeri başarı ama DEAŞ ve şiddet yanlısı aşırıcılıkla mücadelenin bitmesine çok var ve misyonumuz aynen devam ediyor." dedi.

Orgeneral Votel, ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Thomas Waldhauser ve Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kathryn Wheelbarger ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde soruları yanıtladı.

Irak ve Suriye'deki DEAŞ karşıtı operasyonlara yönelik değerlendirmelerde bulunan Votel, DEAŞ'ın elindeki toprakların büyük bir kısmının geri alındığını ancak mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Votel, "Bir zamanlar kontrol ettikleri 34 bin mil karelik (88 bin kilometrekare) alan sadece 1 mil kareye (2,5 kilometrekare) düşürüldü. Fiziksel halifeliğin elindeki toprakları azaltmak önemli bir askeri başarı ama DEAŞ ve şiddet yanlısı aşırıcılıkla mücadelenin bitmesine daha çok var ve misyonumuz aynen devam ediyor." ifadesini kullandı.