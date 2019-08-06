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DEAŞ ve El Kaide'ye eleman temin eden 22 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 10:27 | Son Güncelleme

HATAY'da, jandarmanın, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DEAŞ ve El Kaide'ye eleman temin eden 22 kişi adliyeye sevk edildi

Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)- HATAY'da, jandarmanın, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine eleman temin eden ve Suriye'ye gitmelerine aracılık yapan örgüt mensuplarına yönelik 23 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. 4'ü Suriyeli olan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda doküman, kitap, bilgisayar ve örgütsel belgeler ele geçirilirdi. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

DEAŞ ve El Kaide'ye eleman temin eden 22 kişi adliyeye sevk edildiDEAŞ ve El Kaide'ye eleman temin eden 22 kişi adliyeye sevk edildiDEAŞ ve El Kaide'ye eleman temin eden 22 kişi adliyeye sevk edildiDEAŞ ve El Kaide'ye eleman temin eden 22 kişi adliyeye sevk edildi

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