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DEAŞ zanlıları adliyeye çıkarıldı

20.11.2020 10:37 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır illerinde düzenlenen DEAŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlı adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır illerinde düzenlenen DEAŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlı adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 24 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonun geçmişi
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır illerinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ adına sık sık toplantı yaptıkları, eğitim faaliyetleri yürüttükleri ve çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarını kaçak yollarla Türkiye’ye geçirmeye çalışmak için çeşitli yollar aradıkları belirlenen 24 şahıs şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şahısların kaldığı evlerde yapılan aramada 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 18 adet av tüfeği fişeği, 49 adet tabanca mermisi ile çok sayıda toplatılma kararı bulunan kitap ve dergi ele geçirildi.

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