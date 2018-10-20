DEAŞ'a götürülen 2 çocuk babasına teslim edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Kendilerini DEAŞ’a götüren annelerinin ölmesiyle Irak’ta sahipsiz kalan iki kardeş Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde babalarına teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, anneleri tarafından 4 yıl önce DEAŞ'a kaçırılan çocuklar, annelerinin ölmesiyle sahipsiz kaldı.
Umut K. (8) ve Hatice Nisa K. (6) isimli çocuklar, önceki gece Bağdat Büyükelçiliği personellerinin de refakatiyle uçakla Ankara'ya getirildi.
Daha sonra Çorlu'ya getirilen çocuklarını teslim alan nakliye firması şoförü baba Yılmaz K, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocuklarımdan 4 yıldır ayrıyım. Devletimize, hükümetimize çok teşekkür ediyorum, beni çocuklarımla buluşturdu. Onlara minnettarım. Çocuklarımla birlikte olduğum için çok mutluyum. Bundan sonra onların eğitim hayatları için mücadele edeceğim." dedi.
Öte yandan, yapılan araştırmalarda çocukların annesi Fatma K'nin (28) çocuklarını 4 yıl önce DEAŞ'a kaçırdığı ve kendisinin de Irak'ta öldüğü bildirildi.
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