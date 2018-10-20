HABER

DEAŞ'a götürülen 2 çocuk babasına teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 21:01 | Son Güncelleme

Kendilerini DEAŞ'a götüren annelerinin ölmesiyle Irak'ta sahipsiz kalan iki kardeş Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Kendilerini DEAŞ’a götüren annelerinin ölmesiyle Irak’ta sahipsiz kalan iki kardeş Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde babalarına teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, anneleri tarafından 4 yıl önce DEAŞ'a kaçırılan çocuklar, annelerinin ölmesiyle sahipsiz kaldı.

Umut K. (8) ve Hatice Nisa K. (6) isimli çocuklar, önceki gece Bağdat Büyükelçiliği personellerinin de refakatiyle uçakla Ankara'ya getirildi.

Daha sonra Çorlu'ya getirilen çocuklarını teslim alan nakliye firması şoförü baba Yılmaz K, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocuklarımdan 4 yıldır ayrıyım. Devletimize, hükümetimize çok teşekkür ediyorum, beni çocuklarımla buluşturdu. Onlara minnettarım. Çocuklarımla birlikte olduğum için çok mutluyum. Bundan sonra onların eğitim hayatları için mücadele edeceğim." dedi.

Öte yandan, yapılan araştırmalarda çocukların annesi Fatma K'nin (28) çocuklarını 4 yıl önce DEAŞ'a kaçırdığı ve kendisinin de Irak'ta öldüğü bildirildi.

PARTNERBir haftada 7 kiloyu bakın nasıl verdi!Bir haftada 7 kiloyu bakın nasıl verdi!
Ağrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varAğrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Bahçelievler'de dere yatağında erkek cesedi bulunduBahçelievler'de dere yatağında erkek cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 çocuk Çorlu DEAŞ türkiyeye getirildi

En Çok Okunan Haberler

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Herkes Antalya'ya akın etti! Doldu, taştı

Herkes Antalya'ya akın etti! Doldu, taştı

18 gün sonra öldüğü açıklandı! Cemal Kaşıkçı ve CIA...

18 gün sonra öldüğü açıklandı! Cemal Kaşıkçı ve CIA...

Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim

Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!

Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ağrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ağrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsünde dehşet!

Yolcu otobüsünde dehşet!

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.