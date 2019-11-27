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DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye giden 2 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 17:25 | Son Güncelleme

HATAY'ın Belen ilçesinde durdurulan otobüste şüphe üzerine DEAŞ’a katılmak üzere Suriye’ye savaşmaya gittikleri ileri sürülen 2 kişi yakalandı.  İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, Rus Dimitri M.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Belen ilçesinde durdurulan otobüste şüphe üzerine DEAŞ’a katılmak üzere Suriye’ye savaşmaya gittikleri ileri sürülen 2 kişi yakalandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, Rus Dimitri M. (27) ile Özbekistan asıllı Ernest I.'nın (26) örgüte katılmak için İstanbul'a geldiği, daha sonra otobüsle Hatay’a hareket ettikleri bilgisine ulaştı. Belen ilçesinde otobüsü durduran polis, 2 şüpheliyi yakaladı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İnternet üzerinden tanışıp, İstanbul'da buluştuktan sonra DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitmeyi planlandığı iddia edilen Dimitri M. ile Ernest I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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