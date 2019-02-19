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DEAŞ’a para ve eleman toplayan örgüte operasyon: 12 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

Konya’da terör örgütü DEAŞ’a sadaka adı altında para toplayan ve örgüte elaman kazandırdıkları ileri sürülen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DEAŞ’a para ve eleman toplayan örgüte operasyon: 12 gözaltı kararı

Konya’da terör örgütü DEAŞ’a sadaka adı altında para toplayan ve örgüte elaman kazandırdıkları ileri sürülen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına para ve eleman toplayarak faaliyette bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığının soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından TEM ekipleri, gece saatlerinde kent merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise, DEAŞ’a katılıma dönük propaganda ifadelerinin bulunduğu dijital materyaller ve kitaplar ele geçirildi.

DEAŞ’a sadaka adı altında para toplamışlar
Gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan ve örgütün lideri olduğu iddia edilen Uğur P. ile eşi Havva P.’nin kendilerini hoca olarak gösterip çeşitli toplantılar düzenleyerek, çatışmalarda ölen DEAŞ’lılar için sadaka adı altında para topladıkları ileri sürüldü. Örgüt lideri karı-kocanın sadaka topladıkları evlere farklı zamanlarda tekrar giderek, sadaka verenleri Suriye bölgesindeki DEAŞ’a katılmaları için teşviklerde bulundukları ileri sürüldü.
Yakalanan 9 şüpheli, sabah saatlerinde Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM’e götürüldü.

DEAŞ’a para ve eleman toplayan örgüte operasyon: 12 gözaltı kararı

DEAŞ’a para ve eleman toplayan örgüte operasyon: 12 gözaltı kararı

DEAŞ’a para ve eleman toplayan örgüte operasyon: 12 gözaltı kararı

DEAŞ’a para ve eleman toplayan örgüte operasyon: 12 gözaltı kararı

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