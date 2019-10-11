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DEAŞ'a yönelik soruşturmada 6 şüpheliye tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 20:46 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 7 şüphelinin tutuklama, 15 şüphelinin ise adli kontrol talebiyle sevk edildiği mahkemedeki işlemleri tamamladı.

Mahkeme, 7 şüpheliden 6'sının ''silahlı terör örgütüne üye'' olmak suçundan tutuklanmasına, bir şüphelinin ise ev hapsiyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme diğer 15 şüpheli hakkında ise savcılığın istemini kabul ederek haklarında adli kontrol talebi uygulanmasına hükmetti.

- Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, 15 Nisan'da Sakarya'da gözaltına alınan bir şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, örgüte üye olanların oluşturduğu WhatsApp gruplarının bulunduğunun tespit edilmesi üzerine araştırma derinleştirilmişti.

WhatsApp gruplarında örgütsel paylaşımlarda bulunulduğunun belirlenmesiyle 13'ü yabancı uyruklu 37 şüpheli hakkında savcılıkça gözaltı kararı verilmiş, şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmış, savcılık, 7 şüpheliyi ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama, 15 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ soruşturma tutuklanma

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