HABER

DEAŞ'a yönelik soruşturmada 7 şüpheliye tutuklama talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:56 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklama, 15 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklama, 15 şüpheli adli kontrol istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, 15 Nisan'da Sakarya'da gözaltına alınan bir şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, örgüte üye olanların oluşturduğu WhatsApp gruplarının bulunduğunun tespit edilmesi üzerine araştırma derinleştirildi.

Yapılan incelemede WhatsApp gruplarında örgütsel paylaşımlarda bulunulduğu tespit edildi. Bu kapsamda, İstanbul'da ikamet ettiği tespit edilen 24'ü Türk, 13'ü yabancı uyruklu 37 şüpheli hakkında savcılıkça gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Savcılık, 7 şüpheliyi ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 15 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerin nöbetçi hakimlikteki işlemleri sürüyor.

PARTNER44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu
Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajıSuriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı
Üniversiteli öğrencilerden örnek davranışÜniversiteli öğrencilerden örnek davranış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma Whatsapp

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'nda 1 asker şehit

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Son dakika! Mardin'in Nusaybin ilçesinde havanlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Nusaybin'e havanlı saldırı: Çok sayıda yaralı!

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

Teröristlerin kirli oyunu! Kiliseden saldırıyorlar

Teröristlerin kirli oyunu! Kiliseden saldırıyorlar

Bakırköy'de aracın üzerine vinç parçası düştü: 2 yaralı

Bakırköy'de akılalmaz kaza! Faciadan dönüldü

Kayseri'nin Sarız ilçesi belediye binasında pompalı dehşeti!

Belediye binasında pompalı dehşeti! Kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.