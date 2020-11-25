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DEAŞ’a yönelik yapılan operasyon polis kamerasında

25.11.2020 13:09 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da polis tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan ve 2 kişinin gözaltına alındığı operasyon anının görüntüleri ortaya çıktı.

Afyonkarahisar’da polis tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan ve 2 kişinin gözaltına alındığı operasyon anının görüntüleri ortaya çıktı. Polis kamerası tarafından kayıt altına alınan operasyonda, evlere yapılan baskınlarda özel harekat polisi tarafından kapılarak koçbaşları ile kırılarak içeri gerilmesi ve şahısların kıskıvrak yakalanmaları yer alıyor.
Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) koordinesinde eş zamanlı olarak yapıldı. Suriye/Haseke-Daşişa bölgesinde bulunan DEAŞ terör örgütü karargahına yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonda örgüt mensuplarına ait olduğu değerlendirilen isim listesi ele geçirildiği bildirilmiş, söz konusu liste üzerinde yapılan incelemede ilimizde örgüt mensubu olduğu iddia edilen iki kişinin Afyonkarahisar’da olduğu tespit edildi. Kent merkezinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda Vajdi Jwair Hussein Al-Anı ve Dhaher Hasan Mohammed gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Polis kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alınan operasyonda özel hareket polislerinin evlere baskın yapmaları, evlerde yapılan aramalar ve şahısların kelepçelenerek emniyete götürmeleri yer alıyor.

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