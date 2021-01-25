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DEAŞ’dan gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edilerek gözaltı süreleri uzatıldı

25.01.2021 17:53 | Son Güncelleme:
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Samsun’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10’u Irak, 4’ü Suriye uyruklu toplam 14 kişi adliyeye sevk edilerek gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ilgili birimlerle yapılan koordineli çalışmalarda, Irak ve Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve Samsun’da oldukları tespit edilen 13’ü il merkezinde 1’i Çarşamba ilçesinde olmak üzere toplam 14 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik Cuma sabaha karşı saat 07.00’de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10’u Irak, 4’ü Suriye uyruklu toplam 14 kişi adliyeye sevk edilerek gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ilgili birimlerle yapılan koordineli çalışmalarda, Irak ve Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve Samsun’da oldukları tespit edilen 13’ü il merkezinde 1’i Çarşamba ilçesinde olmak üzere toplam 14 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik Cuma sabaha karşı saat 07.00’de eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 10’u Irak uyruklu, 4’ü ise Suriye uyruklu toplam 14 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ikametlerde ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulaması devam eden 14 DEAŞ şüphelisi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkartılan 14 kişi gözaltı süreleri 4 gün uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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