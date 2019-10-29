DEAŞ'ın 5 numarası, 2 aylık takiple Sakarya'da yakalanmış

Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın 5 numaralı ismi olduğu belirtilen İsmail el İthavi'nin, geçen yıl, 2 ay süren takip sonucu saklandığı evde yakalandığı ortaya çıktı. Gizli yürütülen soruşturmanın ardından İsmail el İthavi'nin Irak'a teslim edildiği öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin yakalanmasındaki en büyük etken olan ve örgütün 5 numaralı ismi olduğu belirtilen İsmail el İthavi'nin, geçen yıl, Sakarya'da yakalandığı ortaya çıktı. Bağdadi'nin üst düzey yardımcısı ve örgütte dini konulardan sorumlu olduğu belirtilen İsmail el İthavi'nin, Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı 2018'de belirlendi. Irak istihbarat birimlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda, 2 aylık takibin ardından İsmail el İthavi'nin, Serdivan ilçesinde kaldığı ev tespit edildi. Gizli yürütülen soruşturma kapsamında İthavi, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonuyla eve düzenlenen operasyonla yakalandı. İsmail el İthavi'nin, sorgusunun ardından şubat ayında Irak'a teslim edildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

