DEAŞ'ın alıkoyduğu binlerce kişinin akıbeti belirsizliğini koruyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine çağrıda bulunarak DEAŞ'ın alıkoyduğu ve akıbetleri bilinmeyen kişilerin ailelerinin, yakınlarının durumunun açığa kavuşmasını beklediklerini açıkladı.

HRW, DEAŞ'ın işgali sırasında alıkoyduğu ve akıbetleri bilinmeyen kişilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu kişilerin ailelerinin, yakınlarının durumuna ilişkin bilgi almak için koalisyon güçlerinden yardım bekledikleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) verilerine de yer verilerek DEAŞ'ın alıkoyduğu kişilerden 8 bin 143'nin akıbetinin bilinmediği bilgisi paylaşıldı.

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerine çağrıda bulunulan raporda, "Koalisyon güçleri, elindeki bilgileri (çocuklarından haber alamayan) ailelerle paylaşmaya öncelik vermeli. Koalisyon kayıplar dosyasının çözümüne ilişkin bir mekanizma kurulmasına yardımcı olmalı." ifadeleri yer aldı.

Raporda açıklamasına yer verilen HRW'nin Terörle Mücadele Birimi Müdürü Nedim Huri, "DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, sahada DEAŞ'a karşı verilen savaşın son bulmasının ardından, DEAŞ'ın geride bıraktığı korkunç izleri silmesi gerekiyor. DEAŞ'ın kaçırdığı kişilerin akıbetlerinin açığa kavuşması binlerce aile için çok önemli bir konu." ifadesini kullandı.