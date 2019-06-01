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DEAŞ'ın bombacıları Adana'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 10:23 | Son Güncelleme

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de bomba, ağır silah ve mühimmat sorumlusu olduğu belirlenen 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) - ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de bomba, ağır silah ve mühimmat sorumlusu olduğu belirlenen 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Mayıs'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Suriye'nin İdlip kentinden ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriyeli F.H ve M.H. Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'ın bomba, ağır silah ve mühimmat sorumlusu oldukları ortaya çıktı. Evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel döküman ve şüphelilerin yine Suriye'de çekilen silahlı fotoğrafları ele geçirildi. Adana'ya gelen şüphelilerin ise, burada bombalı eylem yapacakları öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

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