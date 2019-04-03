DEAŞ’ın Burkina Faso’da bir Kanada vatandaşını öldürdüğü iddiası

DEAŞ, Burkina Faso’da cesedi bulunan Kanadalı jeolog Kirk Woodman’ı kendilerinin öldürdüğünü iddia etti.

DEAŞ, Burkina Faso’da Ocak ayında Kanada vatandaşı Kirk Woodman’ı kaçırıp öldürdüğünü iddia etti. Ancak güvenlik kaynakları, Woodman’ın bir suç çetesinin başka bir gruba satma girişimi sırasında öldüğünü düşündüklerini söyledi.

Woodman’ın cesedi, silahlı adamlar tarafından kaçırıldıktan 2 gün sonra Burkina Faso’nun kuzeyindeki Vancouver merkezli Progress Mineraller tarafından işletilen madencilik sahasında 16 Ocak’ta bulunmuştu.

Burkina Faso yetkilileri, Woodman’ın vurulduğunu ve cesedinin ise El Kaide ve DEAŞ militanlarıyla bağlantıları olan kişilerin tehdidi altında bulunan bir bölgeye atıldığını bildirdi.

Bununla birlikte Burkina Faso’da iki güvenlik kaynağı, Woodman’ın bir suç çetesi tarafından kaçırıldığını ve Woodman’ın başka bir çeteye satılmak istenirken öldürüldüğünü düşündüklerini söyledi.

