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DEAŞ’ın "celladı" tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 12:34 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ’ın sözde celladı olarak örgütün kanlı infazlarını gerçekleştiren ve İzmir’de yakalanan Muhammed Ramadan, sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına kanlı infazları gerçekleştiren sözde cellat olarak görev aldıktan sonra yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan ve İzmir’de bulunan Muhammed Ramadan’ı kıskıvrak yakalamıştı.

DEAŞ’ın "celladı" tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ’ın sözde celladı olarak örgütün kanlı infazlarını gerçekleştiren ve İzmir’de yakalanan Muhammed Ramadan, sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına kanlı infazları gerçekleştiren sözde cellat olarak görev aldıktan sonra yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan ve İzmir’de bulunan Muhammed Ramadan’ı kıskıvrak yakalamıştı. Gözaltına alınan Muhammed Ramadan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmüş ve ardından adliyeye sevk edilmişti.
Ramadan, sevkinin ardından da tutuklanarak cezaevine konuldu. Muhammed Ramadan’ın Buca ilçesinde düzensiz göçmenlerin kaldığı rezidansta saklandığı sırada tespit edildiği ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak üzere hazırlık yaptığı öğrenilmişti.

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