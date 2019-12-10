DEAŞ’ın havaya uçurduğu El Nuri Camii yeniden onarılıyor

UNESCO tarafından DEAŞ terör örgütünün 2017 yılında havaya uçurduğu El Nuri Camisi’nin onarımı sürüyor.

Irak’ın DEAŞ terör örgütünden temizlenen ve ülkenin en büyük ikinci kenti olan Musul’da evlerin yeniden inşa ediliyor. Kent sakinlerinin çoğu evlerini ve dükkanlarını yeniden inşa etmek için Musul’a döndü. Kentte bulunan işçiler de şiddetli savaşlara tanık olan Musul’un batısında bulunan şehir merkezinin dar sokaklardaki moloz yığınlarından geçerek bazı evlerin ve dükkanların duvarlarını yeniden inşa etmek için çalışmalara başladı. DEAŞ yanlıları, Musul’un merkezindeki sokaklarda bir araya gelerek bubi tuzaklı mayınları binaların altına döşemiş, çok sayıda yol kenarına bomba yerleştirip patlatmıştı.

El Nuri Camii restore ediliyor

Çatışmalarda, şehrin simgesi olan El Nuri Camii de dahil olmak üzere binlerce bina zarar gördü ve binlerce kişi hayatını kaybetti. Musul sakinleri evlerini ve pazar yerlerini yeniden inşa etme konusunda kararlılığını sürdürürken yerel makamlar da şehrin altyapısını ve kamu hizmetlerini yeniden inşa etmek için çalışmalara başladı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından finanse edilen sivil toplum kuruluşlarının ve diğer özel şirketlerin etkin bir şekilde desteklendiği yeniden yapılanma süreci, kent halkı için de umut vaat ediyor. Şehir merkezindeki birçok caddede asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı ve geleneksel pazar yerleri de canlanmaya başladı. Çalışmalar kapsamında 2017 yılında tahrip edilen El Nuri Camii de UNESCO tarafından onarılarak yeniden ibadete açılacak. El-Hadba ve kambur isimleriyle anılan ve eğik minaresiyle ünlü olan El-Nuri Ulu Camisi’nin yeniden inşası için kente çok sayıda uzman, mühendis ve işçi getirildi.