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DEAŞ'ın hücre evinden oklarına patlayıcı yerleştirilen "arbalet" silah çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 14:27 | Son Güncelleme

Yenimahalle'deki tekel bayisine yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ'ın uyuyan hücre yapılanmasına yönelik operasyonda, oklarının ucuna el yapımı patlayıcı yerleştirilerek kullanılan arbalet silahı ele geçirildi - Saldırıyı gerçekleştiren teröristin, tekel bayisine giriş anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

ORHAN ONUR GEMİCİ/AYKUT KARADAĞ - Yenimahalle'deki tekel bayisine bombalı saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ'ın uyuyan hücre yapılanmasına yönelik operasyonda, oklarının ucuna el yapımı patlayıcı yerleştirilerek kullanılan "arbalet" yay silahı ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde tekel bayisine 29 Ekim'de DEAŞ'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlediği saldırının ardından Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat birimlerince koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda, teröristlerin ikamet ettikleri Yenimahalle'deki bir hücre evinde yapılan aramalarda "arbalet" ya da "Tatar yayı" olarak bilinen tetik tertibatlı yay silahı ve uçlarına el yapımı patlayıcı yerleştirilen oklar bulundu.

Hücre evinde ele geçirilen örgütsel dokümanlar arasında teröristlerin arazide "arbalet silahı" ile eğitim yaptıkları anlara ilişkin fotoğraflara rastlandı. Ayrıca teröristlerin hedef olarak belirledikleri bazı kritik noktaların keşfini de tamamladıkları tespit edildi.

- Teröristin video görüntülerine ulaşıldı

Öte yandan, Yakacık'taki tekel bayisine yönelik saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristin tekel bayisine geldiği ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Teröristin, içinde uzaktan kumandalı EYP bulunan çantayla hasta maskesi takıp topallayarak tekel bayisine girdiği, kasanın önüne çantayı bıraktığı ve büfedeki dolaptan içecekler aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayrıca jandarmadaki işlemleri tamamlanan bir şüphelinin daha tutuklanmasıyla olayla ilgili cezaevine gönderilen kişi sayısı 6'ya ulaştı.

- Olay

Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde tekel bayisine 29 Ekim'de el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırının ardından başlatılan çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren A.B'nin de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin, DEAŞ'ın hücre yapılanmasında olduğu tespit edilmişti.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yenimahalle'deki hücre evinde yapılan aramalarda, terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen bez parçası, 500 metre elektrik kablosu, iki IPAD, ampermetre, dizüstü bilgisayar, 8 akıllı cep telefonu, adaptör, 4 CD, lehim makinesi, örgütsel dokümanlar, görüntü kaydedebilen dürbün, 2 anahtar devre, 2 uzaktan kumanda ile 2 flash bellek ele geçirilmişti.

Daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Arbalet DEAŞ JASAT Yakacık Mahallesi Yenimahalle

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