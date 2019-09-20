DEAŞ'IN İNFAZCISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir'de yakalanan DEAŞ infazcısı, göçmen grubuyla Türkiye'ye girmiş (2)
İzmir'de, DEAŞ terör örgütünün kanlı infazlarını gerçekleştiren ve bir göçmen grubunun içine karışarak Türkiye'ye giriş yaptığının belirlenmesinin ardından, yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalanan Muhammed Ramadan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyette, tercüman eşliğinde ifadesi alınan Ramadan, adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Muhammed Ramadan'n adliyeye sevk edilmesinden görüntü
Haber: Davut CAN - Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)
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