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  4. DEAŞ’ın İngilizce listesindeki ‘soldier’leri (asker) Afyon’da yakalandı

DEAŞ’ın İngilizce listesindeki ‘soldier’leri (asker) Afyon’da yakalandı

26.11.2020 15:58 | Son Güncelleme:
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DEAŞ’ın İngilizce listesindeki ‘soldier’leri (asker) Afyon’da yakalandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından terör örgütüne DEAŞ’a yönelik özel harekat polisi destekli yapılan operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar’da polis tarafından terör örgütüne DEAŞ’a yönelik özel harekat polisi destekli yapılan operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi. Şahısların Suriye DEAŞ terör örgütü karargahına yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen İngilizce hazırlanan listede isimlerinin karşısında soldier (asker) yazdığı belirtildi.
Operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) koordinesinde dün eş zamanlı olarak yapıldı. Suriye/Haseke-Daşişa bölgesinde bulunan DEAŞ terör örgütü karargahına yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonda örgüt mensuplarına ait olduğu değerlendirilen isim listesi ele geçirildiği bildirilmiş, söz konusu liste üzerinde yapılan incelemede Afyonkarahisar’a örgüt mensubu olduğu iddia edilen iki kişinin Afyonkarahisar’da olduğu tespit edildi. Kent merkezinde özel harekat polisi destekli eş zamanlı olarak yapılan operasyonda Vajdi Jwair Hussein Al-Anı ve Dhaher Hasan Mohammed gözaltına alındı. Ele geçirilen listenin İngilizce olduğu ve isimlerinin karşısında asker anlamına gelen soldier yazdığı öne sürüldü. Şahısların savcılık sorgularının ardından akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

DEAŞ’ın İngilizce listesindeki ‘soldier’leri (asker) Afyon’da yakalandı

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