DEAŞ'ın Irak'ta kaçırdığı sivillerden 7'si ölü bulundu

ENBAR (AA) - Irak'ın batısındaki çöl bölgede terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan 10 sivilden 7'sinin cesedi bulundu.
Irak polis teşkilatında görevli Yüzbaşı Ahmed ed-Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Enbar vilayetindeki Nuheyib kasabasına bağlı Es-Safavi bölgesinde 10 sivili kaçırmasından sonra Iraklı güçlerin geniş çaplı operasyon başlattığını ifade etti.
Duleymi, bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında kasabaya yakın bir yerde, kaçırılan 6 sivilin cesedine ulaşıldığını belirtti.
Safavi bölgesinde de örgüt tarafından infaz edilen başka bir sivilin naaşının bulunduğunu aktaran Duleymi, kaçırılan diğer 3 sivilin akibetinin ise henüz bilinmediğini kaydetti.
Terör örgütü DEAŞ, dün Nuheyib kasabında 10 sivili bilinmeyen bir yere kaçırmıştı.
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