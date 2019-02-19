DEAŞ'ın Irak'ta kaçırdığı sivillerden 7'si ölü bulundu

ENBAR (AA) - Irak'ın batısındaki çöl bölgede terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan 10 sivilden 7'sinin cesedi bulundu.

Irak polis teşkilatında görevli Yüzbaşı Ahmed ed-Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Enbar vilayetindeki Nuheyib kasabasına bağlı Es-Safavi bölgesinde 10 sivili kaçırmasından sonra Iraklı güçlerin geniş çaplı operasyon başlattığını ifade etti.

Duleymi, bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında kasabaya yakın bir yerde, kaçırılan 6 sivilin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Safavi bölgesinde de örgüt tarafından infaz edilen başka bir sivilin naaşının bulunduğunu aktaran Duleymi, kaçırılan diğer 3 sivilin akibetinin ise henüz bilinmediğini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, dün Nuheyib kasabında 10 sivili bilinmeyen bir yere kaçırmıştı.

