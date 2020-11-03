HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DEAŞ’ın kanlı saldırısının hedefi olan Kabil Üniversitesi görüntülendi

DEAŞ’ın kanlı saldırısının hedefi olan Kabil Üniversitesi görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 15:30 | Son Güncelleme

Afganistan’da terör örgütü DEAŞ’ın kanlı saldırısının hedefi olan Kabil Üniversitesi’ndeki yıkım görüntülendi.Afganistan’ın başkenti Kabil’de dün Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne terör örgütü DEAŞ tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmişti.

Afganistan’da terör örgütü DEAŞ’ın kanlı saldırısının hedefi olan Kabil Üniversitesi’ndeki yıkım görüntülendi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de dün Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne terör örgütü DEAŞ tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. Polisin 6 saat süren operasyonu sonunda 3 saldırgan ölü olarak ele geçirilmişti. Kanlı saldırının yaşandığı üniversite kampüsündeki yıkım görüntülendi. Görüntülerde üniversite binasının kapı, pencere ve duvarlarında büyük hasar meydana geldiği, sandalyelerin, kitap ve defterlerin etrafa saçıldığı görülüyor.
Öte yandan bugün, üniversitenin önünde yüzlerce öğrenci toplandı. Taliban’ı ve Doha barış görüşmelerini protesto eden öğrenciler, “Taliban’a ölüm” sloganları attı.
Gösteriye katılan Husna Yusufi, “Öldürmek, katletmek yeter. Sabrımız kalmadı. Bugün ben en yakın dostlarımı kaybettim. Yeter artık. Devletimiz mertçe karşılık vermeli. Yoksa istifa etmesi gerekir” dedi.
Mehdi Qazi Zada ise “Benim hiç kimseden herhangi bir beklentim yok. Sadece öğrencilere sesleniyorum. Siz Afganistan’ın geleceğisiniz. Parlak geleceğiniz var ve Afgan halkının umudusunuz. Bu gibi saldırılar bizi hedeflerimizden caydıramaz. Sonuna kadar mücadele etmeliyiz” diye konuştu.
DEAŞ’ın üstlendiği saldırıyla ilgili Taliban’dan yapılan açıklamada ise "Kabil Üniversitesindeki patlama ile bir ilgimiz yok" ifadeleri kullanılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
Seda Dinçer, son yolculuğuna uğurlandıSeda Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı
MHRS ile hastane randevusu nasıl alınıyor?MHRS ile hastane randevusu nasıl alınıyor?
1/
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri
91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri
Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi
Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Diğer Haberler
Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Yeni kararlar duyuruldu: 65 yaş üstü artık...
Elif'in ismi çocuk parkına verilecek
Elif'in ismi çocuk parkına verilecek
Depremde hayatını kaybeden Seda Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı
Seda Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü iş adamı, Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevlinin çocuklarının okul masraflarını üstlendi
Ünlü iş adamından Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevliye jest
CNN Türk canlı yayında çok acı anlar! Spiker de muhabir de gözyaşlarını tutamadı
Spiker de muhabir de gözyaşlarını tutamadı
Korkunç olay! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürdü
Korkunç olay! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.