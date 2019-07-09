HABER

DEAŞ'ın "Kocaeli emirleri" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 20:14 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu 25'i tutuklu, 1'i firari 49 sanığın yargılanmasına devam edildi

KOCAELİ (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu 25'i tutuklu, 1'i firari 49 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesince, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, DEAŞ'ın sözde "Kocaeli emiri" olduğu, terör örgütüne eleman temin ettiği, lojistik ve maddi yardımda bulunduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık C.E. savunma yaptı.

C.E, etkin pişmanlıktan faydalandığını belirterek, hakkındaki suçlamaları kısmen kabul ettiğini söyledi.

DEAŞ'ın Kocaeli emiri olduğuna ilişkin iddiayı reddeden sanık C.E, "Kocaeli emiriyim" ifadesini hiçbir yerde kullanmadığını ileri sürdü.

Sanık C.E, "takva mescidi" iddiasına ilişkin, "Takva mescidi, WhatsApp grubunun adıdır. Birbirimizden haber almak için kurduğumuz bir grup. 2 ay önce baskın yapılsaydı ismi 'Garipler' olacaktı." diye konuştu.

Suriye'ye DEAŞ'ın sözde hilafet ilan etmesinin ardından eylül 2014'te buraya gittiğini anlatan C.E, "İslam'daki hilafet olgusu orada var mı, gerçekten İslam devleti mi diye görmek ve teyit etmek için gittim. Kafamda oluşturduğum hilafet algısını görmediğim için 2-3 ay sonra geri döndüm." ifadesini kullandı.

DEAŞ'la olan irtibatına ilişkin bilgi veren C.E, şöyle konuştu:

"Benimle telefondan mesaj yoluyla irtibat kurdular. Numaramı A.P'nin verdiğini düşünüyorum. Benim çevremdeki insanlara yardım etmeye devam etmemi istediler. Benim zaten yardımda bulunduğum aileler vardı. Yardımları sürdürebilmek için tekliflerini kabul ettim. DEAŞ'tan 3 bin 500 dolar ve 6 bin 500 lira olmak üzere iki kere para aldım. Araba almak için 5 bin lira borç istedim, 6 bin 500 lira gönderdiler."

C.E, gruptaki arkadaşlarının DEAŞ'la olan irtibatından haberlerinin olmadığını öne sürdü.

Üzerlerine atılı suçları reddeden tutuklu sanıkların da söz almasıyla savunmalar tamamlandı.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

- İstenen cezalar

İddianamede, firari sanık örgütün sözde Kocaeli emiri "Ebu Erva" ve "Ebu Bedevi" kod isimli Mehmet S.Ö. ile örgütün Kocaeli sorumluları tutuklu sanıklar "Ebu Musab" kod isimli F.A, "Ebu Urve" kod isimli C.E, "İmran" kod isimli T.K. ve M.Z. hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüphelilerden 43'ü hakkında "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, 1 şüpheli hakkında da "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bu kare Samsun'da çekildi! Hayran kalacaksınızBu kare Samsun'da çekildi! Hayran kalacaksınız
PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildiPKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi
Yenişehir Belediye Başkanı Aydın’dan imar müjdesiYenişehir Belediye Başkanı Aydın’dan imar müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pendik'te dehşet saçan magandaların iddianamesi hazırlandı

Dehşet saçan magandalara jet iddianame!

Son dakika: PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında 175 sanığa, 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

175 sanığa 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi!

Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı

Reyhanlı'daki patlamada yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.