KOCAELİ (AA) - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu 25'i tutuklu, 1'i firari 49 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesince, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, tanıklar, avukatlar ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Düzce T Tipi Cezevi'nde tutuklu bulunan T.E. SEGBİS aracılığıyla tanık olarak ifade verdi.

T.E, şeriatı yaşamak için 2014'te kendi kararıyla Suriye'ye gittiğini, oraya gitmesinde sanık C.E'nin bir etkisinin olmadığını ileri sürdü.

Tanık H.G. de oğlu O.G'nin aynı fabrikada çalıştığı sanıklardan F.A. ile tanıştıktan sonra namaz kılıp Kur'an öğrenmeye başladığını belirterek, oğlunun davranışlarında yaşanan bu değişimden memnun olduklarını söyledi.

H.G. oğlundan 3 yıldır haber alamadıklarını ve en son Mart 2016'da Suriye'de olduğu yönünde bilgi aldıklarını anlattı. Oğlunun Suriye'ye kimseye haber vermeden kendi isteğiyle gittiğini anlatan H.G, F.A'nın bir etkisinin olmadığını iddia etti.