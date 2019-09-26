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DEAŞ'ın "Kocaeli emirleri" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu 12'si tutuklu, 1'i firari 49 sanığın yargılanması sürüyor

KOCAELİ (AA) - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu 12'si tutuklu, 1'i firari 49 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesince, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, tanıklar, avukatlar ve sanık yakınları katıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı duruşmayı takip etmek isteyen vatandaşlar, x-ray cihazları ve arama noktalarından geçirilerek salona alındı.

Gazeteciler de kendilerine ayrılan bölümde duruşmayı takip ederken, salona, ses ve görüntü kaydı yapabilen cihazlar alınmadı.

Duruşma, tanıkların dinlenilmesiyle başladı.

8 Temmuz'da başlayan ve 4 gün süren duruşmaya 11 Temmuz'da ara verilmişti.

- Ara karar

Geçen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar hakkındaki imza yükümlülüğünün kaldırılmasına ancak yurt dışına çıkış yasağının devamına, 13 sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine ve diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vermişti.

- İddianameden

İddianamede, farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve dosyaları birleştirilen sanıklar hakkında 4,5 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Örgüt mensuplarının deşifre olmamak için birbirleriyle "TrueCrypt", "Conversation" ve "Chat With" şifreli mesajlaşma programları üzerinden görüşme gerçekleştirdikleri iddianamede yer alıyor.

İddianamede, ele geçirilen cep telefonlarındaki video görüntülerinde, tutuklu ve tutuksuz bazı şüphelilerin de aralarında olduğu DEAŞ üyelerinin gözleri kapalı bir vaziyette sırt üstü yatarak, bazı ayetlerin okunduğu seanslarda "Rukye-cin çıkarma" işlemleri yaptıkları da bulunuyor.

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dava DEAŞ Kocaeli Kocaeli emirleri

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