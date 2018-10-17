DEAŞ'IN LOJİSTİK EMİRİ YAKALANDI 

Haber: ÇAğatay KENARLI/İSTANBUL DHA
DEAŞ'ın Göç ve Lojistik Komitesi sorumlusu Abu Jafar Küçükçekmece'de yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. “Emir" seviyesinde görevli olduğu belirtilen, DEAŞ Göç ve Lojistik Komitesi sorumlusu Abu Jafar (K) A.A.M. Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü: (arşiv)
-DEAŞ operasyonu
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