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DEAŞ'ın lojistik emiri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 15:58 | Son Güncelleme

DEAŞ'ın Göç ve Lojistik Komitesi sorumlusu Abu Jafar Küçükçekmece'de yakalandı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) DEAŞ'ın Göç ve Lojistik Komitesi sorumlusu Abu Jafar Küçükçekmece'de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. “Emir" seviyesinde görevli olduğu belirtilen, DEAŞ Göç ve Lojistik Komitesi sorumlusu Abu Jafar (K) A.A.M. Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. KARDEŞLERİ DE TUTUKLANMIŞTI Öte yandan, Kayseri TEM ekipleri de geçtiğimiz hafta perşembe günü Abu Jafar’ın kardeşlerinin ve akrabalarının arasında bulunduğu 3'ü kadın 7 kişiyi yakalayarak gözaltına almıştı. Şüphelilerden 6’sı çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

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