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DEAŞ’ın mali işlerden sorumlu üyesi Mersin’de yakalandı

17.02.2021 09:10 | Son Güncelleme:
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DEAŞ’ın mali işlerden sorumlu üyesi Mersin’de yakalandı

Terör örgütü DEAŞ’ın mali işlerden sorumlu üyesi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Mersin’de yakalandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye’nin Rakka bölgesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde mali işlerden sorumlu olarak silahlı faaliyet yürüten ve illegal yollarla Türkiye’ye giriş yapan örgüt mensubunun Mersin’e geldiği tespit edildi.Şüphelinin gizlendiği adrese gerçekleştirilen operasyonda zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 adet cep telefonu, 1 SD kart ve 1 adet hafıza kartı ele ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ’ın mali işlerden sorumlu üyesi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Mersin’de yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye’nin Rakka bölgesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde mali işlerden sorumlu olarak silahlı faaliyet yürüten ve illegal yollarla Türkiye’ye giriş yapan örgüt mensubunun Mersin’e geldiği tespit edildi.
Şüphelinin gizlendiği adrese gerçekleştirilen operasyonda zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 adet cep telefonu, 1 SD kart ve 1 adet hafıza kartı ele ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DEAŞ’ın mali işlerden sorumlu üyesi Mersin’de yakalandı

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