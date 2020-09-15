HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DEAŞ’ın medya sorumlusu Bursa’da yakalandı

DEAŞ’ın medya sorumlusu Bursa’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 00:01 | Son Güncelleme

DEAŞ terör örgütünün medya yapılanması sorumlusu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bursa’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

DEAŞ’ın medya sorumlusu Bursa’da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün medya yapılanmasında kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren A.E.’yı takibe alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın Bursa’da olduğunu belirledi.

Tespit üzerine harekete geçen ekipler, 9 Eylül günü Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenledikleri operasyonla A.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının işlemleri sonrasında yarın sabah adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü
ABD ve Rus savaş uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldiABD ve Rus savaş uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi
Binali Yıldırım korona mı oldu?Binali Yıldırım korona mı oldu?
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Diğer Haberler
ABD ve Rus savaş uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi
ABD ve Rus savaş uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi
Güçlükle durdurulabildi! Kocaeli'de şizofren hastası adam camiyi kırıp döktü
Şizofren hastası adam yarı çıplak halde girdiği camiyi kırıp döktü
Kayıp çiçekçinin su kuyusunda cesedi bulundu
Kayıp çiçekçinin su kuyusunda cesedi bulundu
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması infial yaratmıştı! Pakistan Başbakanı Khan'dan dikkat çeken açıklama
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
Çanakkale'de feci olay! 50 yıl önce ölen babasıyla aynı şekilde aynı traktörle hayatını kaybetti
50 yıl önce ölen babasıyla aynı şekilde hayatını kaybetti
Tekirdağ'da pazar yerinde dehşet! Defalarca bıçaklanan kadın kanlar içinde yere yığıldı
Defalarca bıçaklanan kadın kanlar içinde yere yığıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.