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  4. DEAŞ’ın medya sorumlusu Kocaeli’de adliyeye sevk edildi

DEAŞ’ın medya sorumlusu Kocaeli’de adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 11:06 | Son Güncelleme

Bursa’da düzenlenen operasyonla yakalanan DEAŞ terör örgütünün medya yapılanması sorumlusu, emniyette işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün medya yapılanmasında kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren A.E.’yı takibe alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın Bursa’da olduğunu belirledi.

Bursa’da düzenlenen operasyonla yakalanan DEAŞ terör örgütünün medya yapılanması sorumlusu, emniyette işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün medya yapılanmasında kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren A.E.’yı takibe alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın Bursa’da olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, 9 Eylül günü Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenledikleri operasyonla A.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.E., tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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