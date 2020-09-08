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DEAŞ’ın sözde Diyarbakır sorumlusuyla ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 11:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da dün yakalanan terör örgütü DEAŞ’ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan’ın, örgütün Türkiye emiri Mahmut Özden’in başını çektiği hücreyle bağlantılı olduğu öğrenildi.Örgütün sözde Diyarbakır sorumlusu olduğu değerlendirilen Nihat Turan’ın, dün merkez Kayapınar ilçesinde yakalandığı duyurulmuştu.

Diyarbakır’da dün yakalanan terör örgütü DEAŞ’ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan’ın, örgütün Türkiye emiri Mahmut Özden’in başını çektiği hücreyle bağlantılı olduğu öğrenildi.

Örgütün sözde Diyarbakır sorumlusu olduğu değerlendirilen Nihat Turan’ın, dün merkez Kayapınar ilçesinde yakalandığı duyurulmuştu. DEAŞ’ın sözde Diyarbakır sorumlusu Turan’ın, İstanbul polisi tarafından geçtiğimiz günlerde İstanbul, Adana, Bingöl, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman ve Mersin’de düzenlenen operasyonla çökertilen terör hücresiyle irtibatı tespit edildi. Hücre sorumlusunun, sansasyonel eylem hazırlığındayken peş peşe operasyonlarla çökertilen 13 kişilik DEAŞ hücresiyle bağlantılı olduğu ve yürütülen soruşturma kapsamında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle İstanbul polisi tarafından da arandığı kaydedildi.
İstanbul Terörle Mücadele Polisi, geçtiğimiz günlerde DEAŞ’ın eylem hücrelerine yönelik farklı tarihlerde operasyonlar düzenlenmiş, örgütün sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden, oğlu Hamza Özden, Taksim ve çevresinde eylem için keşif yapan Hüseyin Sağır’ın da içinde olduğu 13 kişilik hücre çökertilmişti.

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