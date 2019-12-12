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DEAŞ’ın sözde El Bab komutanlarından biri Mersin’de tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 17:22 | Son Güncelleme

Mersin’de jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DEAŞ’ın sözde El Bab komutanlarından biri Mersin’de tutuklandı

Mersin’de jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden birinin terör örgütüne Suriye’nin Rakka bölgesinde lojistik destek sağladığı ve El Bab bölgesinde sözde komutanlık yaptığı tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında illegal yollardan yurt içine giriş yaptığı belirlenen, DEAŞ adına Suriye’nin Rakka bölgesinde lojistik destek faaliyetlerinde bulunan ve El Bab’da sözde komutanlık yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Şahsın sorgusu ve devam eden çalışmalar neticesinde farklı adreslere de operasyon gerçekleştiren ekipler, şüpheliyle birlikte olan bir kişiyi daha yakaladı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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