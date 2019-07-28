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DEAŞ’ın sözde emiri internetteki haberlerini gösterip haraç toplamış

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 10:11 | Son Güncelleme

Adana’da kendini sözde DEAŞ Adana emiri ilan edip fırıncılardan tehdit, cebir ve zorla günlük 3 bin 500 lira haraç aldığı öne sürülerek tutuklanan zanlının DEAŞ’ın emiri olduğuna inanmayanlara internetten hakkında çıkan haberleri gösterip korkutarak haraç aldığı ileri sürüldü.Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibe başladı.

DEAŞ’ın sözde emiri internetteki haberlerini gösterip haraç toplamış

Adana’da kendini sözde DEAŞ Adana emiri ilan edip fırıncılardan tehdit, cebir ve zorla günlük 3 bin 500 lira haraç aldığı öne sürülerek tutuklanan zanlının DEAŞ’ın emiri olduğuna inanmayanlara internetten hakkında çıkan haberleri gösterip korkutarak haraç aldığı ileri sürüldü.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan çalışma sonucunda kendini DEAŞ’ın sözde Adana emiri olarak tanıtan ’Ebu Hamza’ kod isimli Mahmut Ö.’nün terör örgütü adına fırıncılardan haraç topladığı, vermeyenlerin yollarını kestirip ekmek satmalarını engelleyerek darp ettirdiği belirlendi. Ayrıca Mahmut Ö. ve adamlarının tehdit ve cebirle adamları sindirip günlük 3 bin 500 lira haraç aldığını belirleyen polis, yapılan takip sonucunda şahısların 10 Temmuz günü de fırıncılardan haraç almaya gittiğini tespit ederek operasyon için harekete geçti. Operasyonda örgüt adına iş yerine haraç almaya giden 2 zanlı, haraç aldıktan sonra daha önceden seri numarası alınmış 3 bin 500 lirayla birlikte suçüstü yakalandı. Örgütün sözde Adana emiri Mahmut Ö.’nün de aralarında bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda haraçtan elde ettikleri 9 bin 500 lira para, av tüfeği ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Zanlılar sorgularının ardından "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma, suç örgütlerine yarar sağlamak adına yağma" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mahmut Ö.’nün de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 5 zanlıya da ev hapsi ve yurt dışı yasağı uygulandı.

7. kez suçüstü yakalanınca tutuklandı
Kendisini DEAŞ’ın sözde Adana emiri olarak tanıtıp haraç toplayan Mahmut Ö.’nün daha önce de Adana’da yapılan 6 DEAŞ operasyonunda yakalandığı, geçen yıl Temmuz ayında yapılan operasyonda yine DEAŞ’ın Adana emiri olarak suçlanıp gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ancak mahkeme sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı ortaya çıktı. Mahmut Ö.’nün haraç toplarken Adana emiri olduğuna inanmayanlara internette hakkında çıkan haberleri gösterip "Bakın gazeteciler bile benim DEAŞ’ın Adana emiri olduğumu biliyor, ona göre davranın" diyerek korkutup haraç aldığı öne sürüldü.

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