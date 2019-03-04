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DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 16:13 | Son Güncelleme

DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, DEAŞ'ın Halep ve Deyrizor bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olduğu tespit edilen örgütün sözde emiri İ.T'nin, Yıldırım ilçesinde bir adreste kaldığı belirlendi.

Ekipler, söz konusu adrese yapılan operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa DAEŞ

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