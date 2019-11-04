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DEAŞ'ın sözde "Haseki istihbarat sorumlusu" Denizli'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 18:37 | Son Güncelleme

Suriye uyruklu zanlının Denizli'ye eylem hazırlığı için geldiği değerlendiriliyor

DENİZLİ (AA) - Suriye'nin Haseki ilinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu olduğu belirtilen Suriye uyruklu kişi, Denizli'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmada, Suriye'nin Haseki ilinde DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu olduğu belirtilen Suriye uyruklu "D.E.H" kod ismli kişinin kentte olduğu bilgisini aldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan çalışmada, Türkiye'ye illegal yollardan girdiği tespit edilen ve Denizli'ye eylem hazırlığı için geldiği değerlendirilen zanlı ile bu şahsın yanında olduğu tespit edilen bir başka yabancı uyruklu kişi de yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Haseki istihbarat sorumlusu olduğu kaydedilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Suriye terör

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