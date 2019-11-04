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DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu Denizli'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 17:25 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Haseke kenti sözde istihbarat sorumlusu olduğu belirtilen şüpheli ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Haseke kenti sözde istihbarat sorumlusu olduğu belirtilen şüpheli ile yanındaki kişi gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan şüphelilerden adliyeye sevk edilen DEAŞ üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest kaldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Ekim'de operasyon düzenlendi. DEAŞ'ın Suriye'nin Haseke kenti sözde istihbarat sorumlusu olduğu belirtilen ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen, ismi açıklanmayan şüpheli ile yanındaki kişi gözaltına alındı. Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen şüphelilerden adliyeye sevk edilen DEAŞ üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

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