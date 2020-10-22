DEAŞ’ın sözde istihbaratçısı tahliye edildi

Mersin’de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanan Kuteybe Hammet tahliye edildi.

22 Kasım 2019 tarihinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortaklaşa operasyonunda, kentte DEAŞ adına bilgiler paylaşan 13 kişi, eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Şahısların ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı ve Suriye’de örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenmişti.

Öte yandan, devam eden çalışmalarda Tarsus ilçesinde bir şahsın, örgütün sözde istihbaratçısı olduğuna yönelik de bilgiye ulaşıldı. Yapılan operasyonda şahıs gözaltına alınırken, şüphelinin dijital malzemelerinde yapılan incelemede ülke ülke klasörlere ayrılmış dünyanın birçok ülkesinden DEAŞ’a katılım yapanların listesinin olduğu, ayrıca örgüte ait binlerce klasör verinin bulunduğu tespit edildi. Dijital malzemelerden çıkarılan listeye göre örgüte 3 bin 846 kişinin katıldığı belirlenirken, bilgisayarda 103 kişinin öldüğü Ankara Garı saldırısının sanığı Hacı Ali Durmaz’a ait bir form da ele geçirildi.

Tarsus Kapalı Cezaevinde yatan Hammet, bugün 6. kez hakim karşısına çıktı. Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kuteybe Hammet ile avukatı katıldı. Çevirmen aracığıyla savunmasını veren Hammet, önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanığın, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

